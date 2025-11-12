УВЕДОМЛЕНИЕ PHILIPS О ФАЙЛАХ COOKIE



Когда вы посещаете наши веб-сайты, мы используем файлы cookie и другие подобные технологии (например, зашифрованные идентификаторы, локальные общие объекты, флэш-файлы cookie, локальное хранилище HTML5, теги HTTP, пиксельные GIF-файлы, маяки, скрипты, плагины или API) в вашем браузере или устройстве, которые помогают нам обеспечить техническое и функциональное управление нашими веб-сайтами (включая обеспечение информационной безопасности), улучшить дизайн и производительность наших веб-сайтов. для лучшего понимания поведения посетителя на наших страницах и в целях таргетированной рекламы. Эти файлы cookie и другие подобные технологии могут собирать данные и передавать третьим лицам такие данные, как ваш IP-адрес, операционная система, тип браузера и тип вашего устройства (например, ПК, смартфон). Некоторые файлы cookie всегда включены, когда вы посещаете наши веб-сайты, и вы не можете их отключить. Мы называем их « необходимый файл cookie ». Без этих файлов cookie запрашиваемые вами услуги не могут функционировать должным образом. Мы используем эти файлы cookie для облегчения доступа к нашему веб-сайту или для обеспечения безопасности наших веб-сайтов, что позволяет нам направлять информацию по сети и обнаруживать ошибки передачи или потерю данных. Кроме того, эти файлы cookie также могут быть необходимы для облегчения конкретной услуги, запрошенной вами на нашем веб-сайте (например, кнопки «Добавить в корзину» для отслеживания вашей корзины покупок). Законным основанием, на которое мы опираемся при обработке ваших персональных данных в этом контексте, является исполнение договора, в частности, для предоставления услуги, явно запрошенной пользователем. Мы используем эксплуатационные файлы cookie для сбора агрегированной статистической информации о том, как работает наш веб-сайт, а также для анализа и улучшения его производительности. Вы можете включить или выключить их в любое время. Мы будем использовать их только в том случае, если вы заранее дали согласие на их использование. Например, мы используем эти файлы cookie, чтобы получить общее представление о том, как посетители используют наши веб-сайты (т. е. какие веб-страницы вы посещаете чаще всего, количество посетителей различных разделов веб-сайта). Мы также можем использовать эти файлы cookie для записи вашего сеанса и активности на нашем веб-сайте, чтобы понять и улучшить пользовательский опыт на наших веб-сайтах. Законным основанием, на которое мы опираемся при обработке ваших персональных данных в этом контексте, является ваше согласие. Мы также используем файлы cookie предпочтений для поддержки функций сайта, которые выгодны для пользователя, таких как запоминание предпочтений пользователя при последующих посещениях или обеспечение расширенных функций, таких как услуги веб-чата, системы комментариев и рейтингов, а также опросы. Вы можете включить или выключить их в любое время. Мы будем использовать их только в том случае, если вы заранее дали согласие на их использование. Законным основанием, на которое мы опираемся при обработке ваших персональных данных в этом контексте, является ваше согласие. Наконец, мы используем целевую рекламу и файлы cookie социальных сетей , чтобы отслеживать ваше поведение в Интернете по нашему веб-сайту и показывать вам персонализированную рекламу, соответствующую вам и вашим интересам. Это также включает в себя файлы cookie социальных сетей, пиксели и теги, которые позволяют таргетировать вам рекламу на этих платформах и отслеживать вовлеченность и эффективность нашей рекламы. Если вы предоставите нам свой адрес электронной почты или номер телефона (например, при покупке продукта или заполнении формы на нашем веб-сайте), мы можем передать их в зашифрованном виде на нашу рекламную платформу для более точного отслеживания конверсий. Эти файлы cookie влияют на контент и сообщения, которые вы видите на других веб-сайтах, которые вы посещаете. Вы можете включить или выключить их в любое время. Мы будем использовать их только в том случае, если вы заранее дали согласие на их использование. Например, если вы читаете статью о продукте Philips, мы можем показать вам рекламу этого продукта на нашем веб-сайте или веб-сайте третьей стороны. Законным основанием, на которое мы опираемся при обработке ваших персональных данных в этом контексте, является ваше согласие.Кроме того, если вы дали нам свое согласие на получение рекламных сообщений, мы будем использовать информацию, собранную из этих файлов cookie, для отправки вам сообщений, адаптированных к вашим предпочтениям. Для получения дополнительной информации о конкретных файлах cookie, которые мы используем на этом веб-сайте, ознакомьтесь с Уведомлением о файлах cookie . Вы можете изменить свои предпочтения в отношении файлов cookie в любое время с помощью нашего менеджера по предоставлению согласия на использование файлов cookie . Помимо настройки настроек файлов cookie на нашем веб-сайте, вы можете в любое время управлять настройками файлов cookie в своем браузере. Зачастую настройки файлов cookie на нашем веб-сайте использовать удобнее, чем настройки браузера. Если вы просто отключите все файлы cookie в настройках своего браузера, вы можете обнаружить, что определенные разделы или функции нашего веб-сайта не будут работать, потому что ваш браузер не позволит нам установить эти обязательные файлы cookie. Ниже вы можете найти дополнительную информацию о том, как отключить файлы cookie или управлять настройками файлов cookie для следующих браузеров:

Google Chrome: удаление, разрешение и управление файлами cookie в Chrome - Компьютер - Cправка - Google Chrome

Firefox: Улучшенная защита от слежения в Firefox для настольных компьютеров | Справка Firefox (mozilla.org)

Microsoft: Управление файлами cookie в Microsoft Edge: просмотр, разрешение, блокировка, удаление и использование - Служба поддержки Майкрософт

Safari: Управление файлами cookie и данными веб-сайтов - Cправка - Safari (apple.com)