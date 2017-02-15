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Социальный проект “#ПроверьСердце”, призван привлечь внимание к проблеме смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. На личном примере героев нашего проекта мы покажем, что своевременное кардиологическое обследование и внимательное отношение к собственному здоровью могут предупредить развитие болезни!
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.