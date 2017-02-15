O’zbekiston Respublikasi
Philips Health Systems

Philips формирует будущее здравоохранения

Являясь мировым лидером в области здравоохранения, мы руководствуемся принципом того, что в центре нашей повседневной работы всегда находится пациент.

 

Посетите сайт Philips "Здравоохранение", чтобы узнать больше о последних технологических решениях в области здравоохранения!

Узнать больше
Philips OneBlade

Это – не бритва
Это – OneBlade!

В 2017 году Philips устроит революцию, которая перевернёт традиционное представление мужчин о бритье! Попробуй Philips OneBlade!

 

Уже есть OneBlade?

Попробуй!
Philips Myphilips

Преимущества с клубом Philips

Откройте для себя новые возможности вместе с Philips! Присоединяйтесь к Клубу Philips чтобы получать наши специальные предложения, бесплатно пробовать новые продукты и быть уверенным в расширенной гарантии на Ваши покупки, а также оперативно получать ответы на любые вопросы о продуктах.

Зарегистрировать продукт
Philips Health Cardio

#ПроверьСердце

Социальный проект “#ПроверьСердце”, призван привлечь внимание к проблеме смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. На личном примере героев нашего проекта мы покажем, что своевременное кардиологическое обследование и внимательное отношение к собственному здоровью могут предупредить развитие болезни!

Узнать больше

Мы всегда готовы помочь!

Поиск руководств пользователя, ответов на часто задаваемые вопросы и обновлений программного обеспечения для изделия:

Выполните поиск по номеру продукта.

Рекомендуемые результаты
    Где указывается номер продукта?
    Где найти номер продукта
    Как мне найти номер продукта?

    Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.

    Показать продукты Скрыть продукты

    Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})

    Нашли вашу модель, но…

    Этот продукт недоступен в вашей стране, но мы нашли его в другой стране

    Выберите модель по соответствию 2 последних цифр номера продукта, например RQ1280/21.

    Found your model!

    foundation-catalog.se01c-prx-search.search-sub-heading7

    foundation-catalog.se01c-prx-search.search-sub-heading8

    If this is the correct one, please select it below. Otherwise, search again.

    Изображение продукта

    Описание продукта

    Номер модели

    Назад к списку всех продуктов

    Для потребителей

    Профессиональные решения

    О компании Philips

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.