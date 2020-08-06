Home
Philips - Click here to navigate to the homepage

Search terms

Уведомление о конфиденциальности Philips  

Уведомление о конфиденциальности Philips

Последнее обновление: [6 August 2020]
Philips Electronics Nederland B.V., Boschdijk 525, 5621JG, Eindhoven, the Netherlands, или ее аффилированные лица или дочерние компании ("Philips", "наш", "мы" или "нас") заинтересованы в том, чтобы вы были в курсе того, как осуществляется сбор, использование и раскрытие Персональных данных. Это Уведомление о конфиденциальности предназначено для того, чтобы помочь вам понять, какие методы обеспечения конфиденциальности мы используем, в том числе какие Персональные данные мы собираем, почему мы их собираем, что мы делаем с ними и как мы защищаем их, а также какими правами физического лица вы можете воспользоваться.
Introduction

Введение  

Подробнее
account data

Какие персональные данные мы собираем и для какой цели?

Подробнее
Third parties

Передача ваших Персональных данных другим компаниям  

Подробнее
Protect Personal Data

Защита ваших Персональных данных  

Подробнее
Choices and Rights

Ваши права и доступные возможности  

Подробнее
Special info for parents

Информация для родителей

Подробнее
Contact

Как вы можете связаться с нами?

Подробнее